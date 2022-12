Après 48 ans d’ouverture, le magasin Honnay, à Statte, tire sa révérence

Et en effet, il y aura bientôt un grand vide en plein cœur de Statte, causé par la fermeture du magasin Jean & Florent Honnay, spécialisé dans la décoration intérieure. "Plusieurs éléments ont été déterminants dans ma décision. Mais le principal, c’est le coût de l’énergie, poursuit Florent Honnay. Il y a six ans, je payais 300 € par mois. À ma prochaine régularisation, ce montant s’élèvera à 3 116 €." Parmi les autres raisons qui l’ont poussé à mettre la clé sous le paillasson, on retrouve "la difficulté de faire du commerce. Aujourd’hui il faut parfois attendre six mois pour recevoir un tissu." Et puis, il y a tout le reste, "les taxes, les lois sociales… tout ça devient impayable".

Nostalgique mais heureux

Pour celui qui a repris en 2016 le magasin que son papa a créé en 1974, un tel événement n’est évidemment pas anodin. "Ça fait six ans que je suis à la tête du magasin, mais j’y travaille depuis 23 ans. Et puis, je viens ici depuis que je suis tout petit. Ça me fait quelque chose. Je suis à la fois triste et content."

Content aussi, car un nouveau challenge va bientôt s’ouvrir à lui, à seulement deux kilomètres de là. "Je vais aller travailler chez Jean-Marie Faniel, à Wanze. C’est une belle opportunité pour ma carrière."

Si cette nouvelle collaboration est une chance pour Florent Honnay, c’en est aussi une pour Jean-Marie Faniel, mais également pour les clients. Du win-win-win, en quelque sorte . "On pourra se partager notre savoir-faire et les clients en profiteront."

Mais il compte aussi continuer à travailler de son côté. "Je vais m’installer comme indépendant complémentaire. Je vais aménager un atelier moderne chez moi. J’y ferai du garnissage. C’est vraiment ma passion."

Un grand déstockage dès ce samedi

Et évidemment, ce magasin, il va falloir le vider. "Je vais procéder à une liquidation totale dès ce samedi. Elle durera jusqu’à la fermeture. Il y aura de belles promotions."

Quant au bâtiment, il sera vendu. "Le nouveau propriétaire y créera des logements", conclut Florent Honnay, nostalgique mais heureux.