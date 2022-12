L’opération Sacoches des dames du Soroptimist pour égayer la Noël des femmes

Et là, elles étaient une poignée hier mercredi à braver le froid au sein de l’ancienne pharmacie de la rue Montmorency pour faire le tri parmi tous les dons reçus. "On prépare des sacs dans lesquels on met des produits d’hygiène, des serviettes hygiéniques, des savons, des parfums, des dentifrices, du gel douche, des brosses à dents, des mouchoirs, des produits de maquillage…" Mais aussi des écharpes, des foulards ou encore de jolis sacs à main. "On a aussi reçu des échantillons de plusieurs pharmacies." Les dons proviennent des membres du Soroptimist ou bien de leurs collègues, de leurs amies, de leurs connaissances… "Je travaillais au CHRH, je n’y suis plus depuis quelques mois mais j’ai des anciennes collègues qui m’ont recontactée pour des dons", explique la présidente. Et une de ses amies du Soroptimist d’ajouter: "moi, c’est à l’école, à l’athénée." Et "on a aussi reçu un don important de la sœur d’une ex-membre du Soroptimist, poursuit Zohra Oulab Chaib. Avec cet argent, on a acheté de gros produits."

Les dames du Soroptmist ont préparé 145 sacs avec les dons reçus. À destination de qui, ces sacs ? De trois associations. La première, de Bruxelles, s’appelle Woman’do. C’est un centre de planning familial spécialisé dans l’accompagnement post-traumatique des femmes exilées en séjour précaire. Les deux autres associations sont la sister’house de Huy et la Croix-Rouge de Huy qui les distribuera le jour de Noël, lors de son traditionnel repas. "L’an dernier, les femmes de l’association de Bruxelles nous avaient envoyé une photo. Elles étaient très heureuses, très émues."