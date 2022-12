Le député écolo fédéral Samuel Cogolati, ciblé par le lobbying qatari

Samuel Cogolati, comme – il le suppose – d’autres députés fédéraux, a ainsi reçu quatre invitations à des voyages à Doha. Els Van Hoff, présidente de la commission des affaires étrangères (dont il est le vice-président donc), en a en tout cas, elle aussi, reçu qu’elle a aussi décliné. "J’ai été invité quatre fois à aller au Qatar en un an, explique le Hutois. Forcément, ces invitations ne visaient pas que moi." Le 11 et le 12 décembre 2021 par le Democracy Centre for Transparency, en septembre 2022 par le National Human Rights Committee in Qatar, du 1er au 4 octobre dernier par le National Human Rights Committee in Qatar à nouveau (la personne de contact était différente), du 7 au 10 octobre par l’État du Qatar (la personne de contact était l’ambassadeur du Qatar en Belgique). "Il faut bien distinguer ce type de voyages via entremetteurs qui passent complètement sous le radar, des missions officielles parlementaires qui sont rapportées de manière transparente sur le site de la Chambre", explique le Hutois. Les programmes de ces voyages, avec séjour dans des hôtels 5 étoiles, étaient hyper balisés. "Ça semblait très spécifiquement destiné à des parlementaires, ils évoquaient des missions de parlementaires belges. Le programme était à chaque fois un clé sur porte."

Le député écolo a multiplié, depuis qu’il est au Parlement fédéral, les voyages à l’étranger. Mais "c’est moi qui décide où je vais, qui je rencontre et ce que j’y fais." Ici, tout était décidé par le Qatar et tous les frais étaient d’ailleurs offerts. Le but de tels voyages ? "C’est d’amadouer les parlementaires belges. Quand ils en reviennent, c’est avec un autre discours au Parlement." Et Samuel Cogolati l’assène: "La démocratie belge n’est pas à vendre…" Accepter de telles invitations, ce serait se rendre redevable, et cela, pas question. "Cela aurait été différent si j’avais pu y aller à ma façon. Si j’avais pu rencontrer des ONG et des travailleurs victimes des chantiers ou encore des femmes victimes de violence sexuelle. Ça, ça aurait été intéressant. Ça aurait été tout différent d’un voyage “bling-bling”. La nuance est importante. Je préfère le courage de ceux qui résistent plutôt que le silence complice."