Dix nouveaux logements publics ont déjà presque tous trouvé leurs familles à Huy

Ces dix logements sont les nouveaux que Meuse Condroz Logement, société de logements de service public installée à Huy, a inaugurés mardi soir. Ces maisons unifamiliales occupent une partie du terrain situé au Pré Libert, à Tihange, et qui est propriété de MCL. "On a acheté le terrain il y a longtemps, dans les années 70, explique Michel Delhalle, directeur de Meuse Condroz Logement. C’est un grand terrain de plus de six hectares qui a déjà servi à la construction de la cité des Vieux Floricots début des années 80." Puis treize logements moyens ont été construits en deux phases. Et le directeur d’ajouter: "On a aussi construit quatre logements acquisitifs dans le même espace."

Il restait cependant du terrain et "comme on est propriétaire, on a décidé de valoriser l’espace non bâti", poursuit Michel Delhalle. Une première phase de deux logements a été lancée il y a deux ou trois ans. Et maintenant, cette deuxième phase de dix nouveaux logements rue Pré Libert. Quatre maisons de deux chambres et six maisons de quatre chambres adaptables ont été construites. Adaptables ? "Si quelqu’un est en chaise roulante, il y a une chambre au rez-de-chaussée. Et en enlevant une cloison, on sait agrandir la salle de bain", commente le directeur.

Les six hectares du terrain tihangeois ne sont pas encore entièrement construits. Meuse Condroz Logement a d’ailleurs un autre projet de construction dans ses cartons avec lequel la société de logements a répondu à un appel à projet HQE, pour haute qualité environnementale, de la Région wallonne. Projet qui a, par ailleurs été retenu. "Il s’agit de 20 nouveaux logements ; les demandes pour les maisons une ou deux chambres sont assez fortes. Le délai de construction a été fixé par l’Europe. Ça doit être terminé pour fin 2026."