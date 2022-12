Chantier du quadrilatère: le tarmacage est reporté

La rue Adolphe Chapelle, lorsqu’on monte le long du Quadrilatère pour aboutir devant la prison à Huy, est toujours en chantier. Mais celui-ci est à l’arrêt et les accès aux parkings sont possibles. La deuxième couche de tarmac devait être posée ces jeudi et vendredi. Sauf que les conditions météo sont telles que cela sera reporté en 2023, quand il ne gèlera plus. Les trottoirs devraient être réalisés la semaine prochaine. On sait actuellement circuler sans souci sur l’entièreté de la route.