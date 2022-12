Un budget 2023 ambitieux mais réaliste à Huy

Le budget en chiffres

Et que donne le budget communal 2023 en chiffres ? À l’ordinaire, les dépenses à l’exercice propre s’élèveraient à un peu plus de 58 millions pour 52 millions en 2022. Les dépenses augmentent à cause des indexations des salaires du personnel mais aussi les dépenses de fonctionnement liées, elles, à l’augmentation des coûts énergétiques. La dotation à la zone de police, elle, augmente de 450.000€ sur un budget estimé à 10 millions. Et la zone de secours Hemeco ? Le budget n’est pas encore arrêté car le conseil de zone n’a pas encore l’indexation des dotations fédérales, mais il est déjà estimé à environ 13,7 millions. Enfin, le budget du CPAS est estimé à 19,6 millions.

Et le budget extraordinaire, celui dévolu aux investissements ? À l’exercice propre, il s’élève à 21,2 millions. "On continue à investir, poursuit Jacques Mouton. On va terminer le téléphérique, la piscine, l’esplanade Batta. On a aussi toute une série de dépenses pour des réfections de voirie." Près de 4 millions sont prévus pour les voiries et accroître la sécurité ainsi que la mobilité douce. L’enseignement et la jeunesse sont des priorités. Près d’1,5 million d’euros sera investi au profit des écoles, du sport et de la culture.