L’hiver et les animaux, ça craint…

À la zone de police de Huy, l’inspecteur principal, Didier Dejardin, chargé entre autres choses du bien-être animal, y veille depuis trois ans et le rappelle alors que le thermomètre descend sous la barre des zéros degrés. Les choses sont claires: les animaux doivent être détenus dans des conditions et un environnement adaptés à leurs besoins. Ça veut dire quoi ? Il leur faut un abri (et pas un arbre sans feuille…), une surface propre et sèche, de l’eau et de la nourriture. Ils doivent pouvoir bouger et avoir des soins si nécessaires. L’inspecteur Dejardin est là pour y veiller. Et hier, il était à pied d’œuvre. Depuis trois ans qu’il prend en charge cette matière, il sait les lieux qui nécessitent une attention soutenue. "J’ai passé la matinée à visiter les pâtures que je connais", explique-t-il. Sans rien remarquer d’anormal. Là où des moutons passaient leurs journées au froid, il n’a plus rien vu. "Ou le propriétaire les a mangés ou il les a rentrés car il sait que je suis derrière lui." Des chevaux dans un pré où la boue a fait place aux brins d’herbe ? Oui, mais le policier ne verbalisera pas. Car ils ont un abri, de la nourriture, de l’eau. Ils sont brossés régulièrement et sont protégés par une couverture.

Les pratiques d’autrefois ne sont plus celles d’aujourd’hui. Il y a le code wallon à faire respecter. "Je n’attends pas que les gens me téléphonent, je prends les devants et je fais mon tour." Quitte à contacter les propriétaires, à leur faire la leçon et à les avertir qu’il repassera. "Le gros souci, c’est que les gens dénoncent une situation et s’attendent à ce qu’il y ait une saisie. Mon travail sera de voir si le code wallon est bien respecté, si l’animal n’est pas en danger de mort. Sur dix interventions, il y en a sept qui ne donnent rien." Et c’est tant mieux ainsi. N’empêche, il y a des interventions qui aboutissent à des saisies. "Ce n’est pas facile psychologiquement quand je sais qu’il y a des animaux maltraités." Mais l’inspecteur Dejardin veille au bien-être des animaux. Et il le fait bien.