La fermeture de l’ATP concerne 5 enfants

La directrice le confirme, "L’Accueil des Tout-Petits" (ATP) ferme à Huy dès le 16 décembre. Une maman avait informé la semaine dernière mais sans connaître précisément les raisons de cet arrêt. "Nous sommes un service d’accueil de 225 puéricultrices réparties à Liège, Aywaille, Hannut, Waremme et Huy avec une capacité de 900 places, détaille la directrice Nicole Bastin. Les accueillantes peuvent avoir un statut de salariée en prenant les enfants à leur domicile ou alors dans une structure privée extérieure. Il arrive parfois que certaines Communes mettent un local à disposition par exemple. On parle alors des “co-accueil”. C’est une formule qui est remise en question depuis la dernière réforme ONE. L’objectif est de ne plus créer ce genre de structure et c’est pour cette raison qu’une des deux puéricultrices a annoncé il y a plus d’un an qu’elle allait mettre fin à l’antenne de Huy car son loyer et les charges devenaient trop chers. Nous avons donc rapidement informé les parents pour leur donner le temps de réagir."