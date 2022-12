Non aux travaux de Noël: les commerçants bloquent le chantier en plein cœur de Huy (vidéo)

«Faites arrêter ça, s’il vous plaît»

Et pour être entendus, les commerçants ont décidé de faire le forcing et d’interrompre la réunion du collège communal. "Je suppose que vous venez pour les travaux, lance le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On a eu une demande du SPW pour les lancer. Ce n’est pas un dossier de la Ville de Huy mais de la Région wallonne. Ce n’est pas moi qui ai choisi la période ou programmé le chantier. On est pratiquement obligé de suivre l’avis du SPW. On arrêtera le chantier si on voit qu’il y a effectivement des problèmes de mobilité mais actuellement je ne peux rien faire. On a pris toutes les mesures de déviation, ça n’empêchera pas l’entrée dans la ville." Une intervention qui est loin de convaincre et de satisfaire les commerçants. "C’est votre signature qui est en bas de l’arrêté de police. Vous êtes au courant depuis plusieurs mois et vous n'avez pas prévenu les commerçants, ajoute Justin Malherbe, un jeune Hutois entrepreneur. Il y a un vrai manque de soutien et de communication." Et Priscilla Boulanger d’ajouter: "Faites arrêter ça, s’il vous plaît. Ça va réduire la mobilité de tout le centre-ville. Est-ce que quelqu’un a réfléchi à la période ?"

Si le mayeur hutois assure vouloir trouver une solution lors de la réunion prévue dans l'après-midi, il précise également ne pas vouloir "provoquer d’incidence malheureuse" pour le chantier. Un discours qui n’aura pas manqué de faire réagir et faire partir plusieurs commerçants. "On ne se sent pas soutenus. Moi je m’en vais car vous n’écoutez rien." Et le groupe a ainsi pris la direction du chantier pour le bloquer… "Pas contents", "pas contents" les commerçants hutois.