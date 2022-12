La soirée de Noël à la Mézon a réuni plus de 40 jeunes

Réunir tout le monde autour d’un repas partagé dans la joie et la bonne humeur, c’est le défi que s’est lancé Cathy Moureaux, la directrice de la Mézon. "Le programme est simple. On se rassemble pour célébrer Noël et se détendre après une longue année. Une quarantaine de jeunes sont présents avec leur famille. L’idée est que chaque foyer apporte un plat spécifique qu’on partage tous ensemble. Ceux qui amènent un cadeau le déposent sous le sapin et en reçoivent un en retour. On a bien entendu prévu un petit quelque chose pour tous les enfants. En ce qui concerne les activités, on n’est pas en reste non plus. Un magicien vient faire des tours de magie et la soirée se finit en apothéose avec un karaoké. Entre-temps, le Père Noël va rendre visite aux plus jeunes et procéder à sa traditionnelle distribution cadeaux." Pour Cathy Moureaux, c’est également l’occasion de montrer aux parents le fonctionnement de sa maison de jeunes. "Le repas de Noël permet aux familles de se rendre compte de la réalité de notre structure. Les parents découvrent l’atmosphère dans laquelle leur enfant évolue tout au long de l’année. C’est aussi l’occasion pour certains jeunes inscrits à différents ateliers et qui ne se connaissent pas bien de faire des rencontres et de nouer des liens." Pour célébrer Noël, la Mézon a revêtu son plus bel habit de fête, au grand bonheur des petits et des grands.