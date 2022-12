Quelles solutions pour se loger en période de grand froid ?

Outre l’aspect matériel, les personnes qui bénéficient de l’accueil de jour apprécient les rapports sociaux. "J’ai un logement, détaille Kathy Romdia. Mais en venant ici, je peux voir des gens et ne pas rester toute seule chez moi." Quant à Quentin Simons, même s’il a trouvé un appartement il y a un mois, il continue de fréquenter l’accueil de jour. "Ici, je peux avoir des contacts. Et puis, en mangeant et en me lavant ici, je fais des économies."

Si toutes les personnes présentes ce vendredi au centre d’accueil de jour pourront se débrouiller quand les températures chuteront dans les prochains jours, ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde. Huy ne dispose en effet pas de 36 solutions pour loger les sans-abri. Il n’y a par exemple pas d’abri de nuit dans la cité mosane et la Ville n’envisage d’ailleurs pas d’en créer un. "D’un point de vue financier, Huy est incapable de porter toute seule un tel projet", avance la présidente du CPAS, Geneviève Nizet.

Plan grand froid activé

Mais pour quand même proposer des solutions. la Ville a enclenché son plan "grand froid", du 3 novembre au 31 mars. Dans le cadre de ce programme, il a par exemple été décidé d’également ouvrir l’abri de jour le samedi. "Une tente chauffée a également été installée dans la cour afin d’augmenter la capacité d’accueil de l’abri de jour", détaille le bourgmestre Éric Dosogne.

La Ville fait également en sorte de proposer aux gens des solutions pour se loger. "On travaille pendant la semaine pour essayer de trouver un logement aux gens dans le besoin, poursuit Geneviève Nizet. On leur paie par exemple un ticket de train pour qu’ils puissent aller jusqu’à un abri de nuit à Namur ou à Liège." Mais n’arrive-t-il jamais que les abris de nuit, saturés, doivent refuser des personnes "envoyées" par Huy ? "Ça pourrait effectivement arriver. Mais on leur donne des explications pour éviter que ce genre de problème ne se produise. On leur explique par exemple qu’ils doivent arriver tôt pour être sûr de trouver de la place. Mais à ma connaissance, il n’est encore jamais arrivé qu’une personne que l’on dirige vers un abri ne puisse pas y passer la nuit."

Des solutions sont également proposées dans situations d’urgence. "Il arrive parfois que des personnes, hébergées par un parent ou un ami, se retrouvent à la porte en soirée suite à une dispute." Dans ces cas-là, difficile de trouver une place dans un centre de nuit. "Alors, on active la procédure d’urgence. Je suis en contact avec plusieurs gîtes, chambres d’hôte ou hôtels dans lesquels les gens pourront passer la nuit en attendant de trouver une solution." Cette année, la Ville n’a encore été confrontée qu’une seule fois à pareil cas de figure. "C’est arrivé le week-end dernier." Mais à Huy, on n’a pas non plus de solution miracle. "Quand on identifie un problème à 1 h 30 du matin, c’est certain que c’est compliqué."

Les associations aussi sur le pied de guerre

Au niveau des associations, on se mobilise aussi pour venir en aide aux personnes précarisées. Du côté de l’ASBL Saint-Vincent de Paul, on distribue des colis alimentaires. Et au niveau du SEF (Service d’entraide familiale) on élargit l’offre. "On dispose de deux maisons d’accueil à Huy, ce qui représente 20 places au total, explique le directeur, Jean-Luc Breda. Lorsque le plan grand froid est activé, on crée deux places d’urgence, une dans chaque maison d’accueil." Et comme dans l’abri de jour de la Ville, les gens peuvent venir en journée pour boire une soupe ou se laver.

Même si la situation des sans-abri est encore plus critique dans les circonstances actuelles, "les difficultés, ils les connaissent toute l’année, pas juste quand il gèle ou quand les températures sont caniculaires ", insiste Jean-Luc Breda.