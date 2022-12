Un subside d’1 million pour enfin lancer la restauration de la « Maison Près la Tour », à Huy

Depuis l’achat, l’architecte monte le dossier et tente d’avancer. Nouvelle étape: le gouvernement wallon, à l’initiative de la ministre Valérie De Bue, a accordé au projet une subvention d’un million d’euros, qui représente 60% de l’investissement mais "la subvention ne couvre pas certains travaux comme l’électricité, le chauffage, l’équipement", commente Pascal Dumont. Pour des travaux qui prévoient de restaurer complètement l’ancienne habitation médiévale appelée aussi la Maison Legrand.

Le chantier sera vaste. En façades, l’architecte a prévu des travaux de maçonnerie, le nettoyage des pierres, la restauration des linteaux, des seuils et les encadrements en pierre. Des baies seront rouvertes, chaque pierre sera déjointoyée puis rejointoyée. Il y aura aussi de nouvelles menuiseries extérieures et de nouveaux vitraux. Les toitures seront restaurées en ardoises naturelles. Les corniches, gouttières et tuyaux de descente seront retravaillés et les zingueries remplacées. Enfin, à l’intérieur de la maison, les planchers, les cheminées, seront restaurés. Il est prévu de nouvelles menuiseries, un escalier et de nouveaux aménagements intérieurs.

Le projet prévoit l’ouverture de la Maison Près la Tour en centre culturel pour 2025 au plus tard. "Il faudra deux ans de chantier", annonce Pascal Dumont, tout "excité et ravi" d’apprendre l’annonce de la subvention. "Là, je dois attendre la notification de la ministre. Après, je dois voir avec l’entreprise adjudicataire. On devrait commencer les travaux dès le printemps prochain." L’architecte liégeois se réjouit d’ouvrir ce lieu culturel. "C’est de la folie d’investir dans le patrimoine, ajoute-t-il. Et on n’a pas de retour, sauf de se dire qu’on participe à la préservation du patrimoine. J’en suis le propriétaire, mais je ne suis qu’un maillon."