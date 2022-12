Soirée « cocaïne » qui tourne mal: dix mois de prison

Le 3 avril 2021, la "soirée cocaïne" organisée entre amis au domicile de Victor (nom d’emprunt), un Hutois d’origine roumaine, a très mal fini pour l’un d’entre eux. Les services de secours ont été appelés le lendemain, rue Sous-le-Château, pour venir en aide à une personne qui était en train de faire une overdose. "Les policiers avaient retrouvé de nombreuses traces de consommation de cocaïne lors de la perquisition ordonnée par le parquet", expliquait Brigitte Leroy, la procureure de division, lors de l’audience en novembre dernier. "Le prévenu avait alors expliqué que des amis étaient venus chez lui la veille au soir avec des stupéfiants. La victime qui agonisait en pleine rue avait également pris du Rivotril (de la classe des benzodiazépines), ce qui ne fait pas bon ménage avec la cocaïne. Le lendemain, la personne ne se sentait visiblement pas bien. Il (NDLR: Victor) a essayé de le réveiller mais comme il n’y arrivait pas, il est parti faire des courses. C’est une connaissance à lui qui aurait descendu la personne inconsciente sur le trottoir." Absent lors de l’audience, Victor serait reparti dans son pays en Roumanie. Il n’a, en tout cas, plus de domiciliation renseignée en Belgique. Condamné pour non-assistance à personne en danger et consommation de drogue, il écope d’une peine de dix mois d’emprisonnement et d’une amende de 8 000 €.