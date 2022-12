Près de 150 places dans les crèches de Huy

La nouvelle de la fermeture ne réjouit forcément pas Étienne Roba, échevin de la Petite Enfance. " À Huy, nous sommes assez bien fournis puisque nous avons près de 150 places sur les différentes implantations. Nous avons notre crèche répartie sur trois antennes différentes et il faut également ajouter sept milieux d’accueil privés, détaille l’échevin hutois. Mais on se rend bien compte que la demande est criante et qu’il est difficile de satisfaire tout le monde. D’autant que chez nous, nous accueillons aussi les enfants des parents d’autres communes voisines qui ne trouvent pas de place autour de chez eux. On connaît la problématique. "