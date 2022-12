Poursuivi pour avoir mis trois gifles à sa tante, il lui en aurait bien mis une quatrième

Aujourd’hui SDF, un Hutois de 40 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Huy pour coups et blessures. Au moment des faits (en juin 2020), il vivait chez sa tante qui l’hébergeait. "Elle devait construire une maison et moi je devais reprendre son studio, raconte-t-il. Nous avons donc vécu un peu ensemble car les travaux ont pris du retard. On s’est disputé mais je ne sais même plus à cause de quoi. Je lui ai alors foutu deux ou trois gifles, j’ai cassé la table et je suis parti." Un comportement qui interpelle la juge. "Vous êtes quelqu’un d’impulsif ? Est-ce que vous aviez bu ?", demande-t-elle en rappelant la version de sa tante. "À cette période-là, je buvais tous les jours un litre de bière plus ou moins. Oui je suis un impulsif comme vous le voyez mais maintenant ça va mieux, j’arrive à me canaliser", répond-il en rigolant. Une attitude qui n’aura pas manqué de faire réagir la juge. "Moi ça ne me fait pas rire du tout." Et le prévenu poursuit sa ligne de défense. "Si ça me fait rire. Elle a continué à me casser les couilles. Je lui en mettrais bien une quatrième quand j’entends les mensonges de ma tante. Ça me fout la haine." Auparavant consommateur de drogues, le Hutois se radoucit en expliquant sa situation. "Je suis paumé. Je ne vois pas le bout du tunnel. Je regrette aujourd’hui ce que j’ai fait." Une version corroborée par son avocat. "Sa situation est chaotique. Il est sorti d’une cure mais est demandeur de la poursuivre. Sa situation est très précaire. Il a un traitement médical depuis qu’il a été agressé il y a quelques années et est resté 15 jours dans le coma. Depuis il n’est plus le même. Il m’a d’ailleurs confié juste avant l’audience que si on l’envoyait en prison, au moins il dormirait au chaud. Il est dans une situation de détresse extrême."