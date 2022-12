Jugé pour outrage et rébellion: « Ça me dérange d’être là pour des bêtises pareilles »

Une intervention policière trop musclée ?

Le 18 octobre 2022, rebelote. Les policiers interviennent cette fois dans son appartement de la place Saint-Denis à Huy. Les voisins se plaignaient régulièrement pour tapage nocturne. Selon les témoins, le prévenu écoute un peu top souvent sa musique et en fait profiter tout le voisinage. "Les policiers interviennent pour une énième plainte. Après chaque passage de la police, le prévenu remet la musique de plus belle, précise Brigitte Leroy, la procureur de division. Au moment où les deux policiers frappent au carreau pour l’avertir de leur présence, il se roule un joint pour les provoquer. Il a déjà été condamné pour des faits similaires, des coups et blessures et pour meurtre. Donc forcément, les policiers sont plus attentifs quand on les appelle pour se plaindre de cette personne. Lorsqu’ils interviennent, il se rebelle de nouveau. Je requiers 8 mois de prison avec un sursis probatoire assorti de conditions en l’invitant à suivre une formation ou à trouver un emploi." Mais le prévenu a une version différente. "J’ai été à la rue durant plusieurs mois. Je commence seulement à être bien dans mon appartement. Je veux me battre pour ma fille que je ne peux plus voir. Le voisin qui est au-dessus de mon appartement dans le même immeuble ne se plaint jamais de tapage nocturne. Je coupe toujours la musique à 22h. Ça me dérange d’être là aujourd’hui, au tribunal, pour des bêtises pareilles. Aujourd’hui, je regrette et je vais mettre tout en œuvre pour qu’il n’y ait plus d’accident." Et son conseil d’ajouter: "Je ne vais pas nier que ses attitudes n’étaient pas adéquates mais il n’a pas du tout la même version des faits concernant le 18 octobre. Mon client avait des coups sur le corps. Il a été malmené par le policier. Il n’a pas porté de coup. Il s’est surtout senti agressé. Je vous demande donc un sursis probatoire."

Jugement le 19 janvier