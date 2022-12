Huy a inauguré son « rond-point du Coq » (vidéo)

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux et bourgmestre en titre de Huy, Christophe Collignon, avait fière allure aux côtés de "son" coq qui trône désormais au milieu du rond-point implanté à la jonction du quai de Compiègne et de la chaussée de Liège. Inauguré ce vendredi, l’animal en fer forgé ne passe pas inaperçu avec une hauteur de plus de 4 mètres. "Je suis fier de pouvoir baptiser cette réalisation collective menée en collaboration avec les services communaux. C’est un coq qui a de la gueule, sourit-il. Pour la petite histoire, c’est en me baladant dans les ateliers que j’ai repéré un coq décoratif en papier mâché. Je voulais le valoriser d’une autre façon mais ce n’était pas possible. On a donc entamé la discussion avec les ouvriers et ce sont deux employés de la forge qui l’ont construit." Un produit 100% Huy qui a été pensé et réalisé par les différents services. De l’idée à la concrétisation en passant par le dessin et la prise de mesures. La preuve aussi que le cœur de la vallée mosane se redynamise et la Ville est prête à prendre le taureau par les cornes. "C’est un symbole pour la Wallonie. On n’est pas suffisamment fier de ce qu’on fait. On montre qu’à Huy, on peut avoir de l’ambition pour notre ville tout en valorisant notre savoir-faire", reprend Christophe Collignon. Applaudi par l’ensemble du personnel communal qui a œuvré à sa réalisation, la structure tout en fer se sent désormais comme un coq en pâte…