Du cannabis à la prison pour « soutenir » son ami

Absent lors de l’audience du tribunal correctionnel de Huy en octobre dernier, Benjamin (nom d’emprunt) a été condamné hier par défaut à 6 mois de prison et une amende de 8 000 €. Les faits ? Le 22 juin 2022, il rend visite à la prison de Huy à un ami détenu depuis plusieurs mois. Il est alors fouillé par les services de police qui retrouvent une boule de résine de cannabis de 15,4 grammes cachée dans le trou de son jeans. Les policiers ont ensuite perquisitionné son domicile et retrouvé une balance de précision et des résidus de cannabis. Lors de son audition il a reconnu avoir voulu introduire du cannabis en prison pour "soutenir" son ami. Il a précisé avoir agi à l’insu de ce dernier et assuré qu’il n’était pas au courant.