Chantier au pont Baudouin à Huy: une nouvelle phase dès lundi

A partir de ce prochain lundi, les ouvriers vont poser deux nouvelles conduites d’alimentation en eau pour le compte de la CILE. Ce qui nécessitera la fermeture partielle du quai Dautrebande, jusqu’au 23 décembre fin de journée. Et là, cela risque d’engendrer quelques soucis de circulation. Car pendant ce laps de temps, la circulation sera interdite sur le quai Dautrebande (sauf pour les véhicules de chantier), les automobilistes devront emprunter les déviations via le pont. La portion entre le rond-point et la rue l’Apleit ne sera cependant pas fermée.

Entre le rond-point des arts (c’est celui du bowling) et le quai Dautrebande ainsi que le quai Dautrebande dans son tronçon compris entre le quai d’Arona et la rue l’Apleit, la circulation sera rendue sans issue en direction du pont Baudouin. Elle sera réservée à la circulation locale. Encore une fois, mieux vaut suivre les déviations mises en place via le pont de l’Europe.

Par contre, les automobilistes pourront toujours se parquer quai Dautrebande et quai d’Arona, dans le tronçon compris entre le quai Dautrebande et le rond-point des arts.