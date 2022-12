Alice au pays de l’absurde et des possibles

Thème large par sa portée universelle et les différentes croyances religieuses ou culturelles qui le rejoignent, la mort, ici, est abordée avec le non-sens d’un texte qui s’appuie sur un jeu absurde et le comique de situations qui, toutes, s’enchaînent à folle allure. Le drame de la mort est, dans ce cas, effacé au profit d’un jeu burlesque qui, sans doute, veut révéler l’absurdité de l’existence qui nous fait passer tous d’un état à un autre lorsqu’arrive la fin. Le temps, ce qui lui donne matière, alors n’existe plus. Ni l’espace.

Jouant sur ce constat qui défie la raison jusqu’à la folie parfois, car difficile à accepter, la pièce s’enfonce avec délice dans un dédale de situations où les protagonistes sont tous plus farfelus les uns que les autres. À l’exception d’Alice, jeune femme décédée et tout juste arrivée au début de son chemin vers le néant. C’est autour de ce personnage que se construit l’intrigue qui prend la forme d’un voyage en absurdie où Dieu lui-même, qui a les traits d’une femme, est considéré comme le créateur à qui tout échappe. Là est la subtilité du propos qui, en usant du rire et du comique amène la réflexion sur des thèmes forts tels que le respect de toute vie même animale et, plus que tout, de nos différents choix et décisions qui amènent des conséquences heureuses ou malheureuses, reprises lors du jugement dernier.

Mais tout n’est pas que rire et non-sens dans cette proposition de la bande de Dominique Bréda, par ailleurs auteur de Purgatoire. S’y mêle aussi avec poésie, la question du sens de la vie, ce qu’elle nous apporte de beau et qui, au terme de celle-ci, nous revient seconde après seconde sous la forme d’un film avec en conclusion donnée, celle de profiter de la vie tant qu’elle est là car le reste, ce n’est que des histoires.