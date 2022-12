10 mois de prison pour deux Hutois de 20 ans

Absents lors de l’audience durant laquelle leur affaire était étudiée, Maxime et Romain (noms d’emprunts) ont été jugés par défaut pour avoir vendu et consommé du cannabis. Le 1er avril 2022, les policiers interpellent Maxime lors d’un contrôle. Leur attention était attirée par l’individu qui semblait mal à l’aise à la vue de leur voiture. Le Hutois de 20 ans présente alors des signes de consommation de cannabis. Il avait les pupilles dilatées et les yeux rouges et une forte odeur de marijuana émanait de lui. La fouille révèle qu’il était en possession de deux sachets de 12,2 grammes et 2,8 grammes de marijuana. Il déclare alors acheter 25 grammes tous les deux-trois jours et avoue être en collaboration avec Romain. L’enquête révèle que ce dernier utilisait le téléphone de son papa qui possédait 1 605 contacts sur la période visée. Lors de son audition, Romain (20 ans), explique qu’il consomme depuis qu’il a 14 ans. Il est employé dans une usine et attend son CDD. Il déclarait également qu’ils mettaient tous les deux leur argent en commun pour acheter du cannabis ajoutant qu’il ne vend plus désormais mais qu’il consomme toujours. Absents lors de l’audience en novembre dernier, les deux jeunes Hutois de 20 ans n’ont cependant pas pu se défendre. " Ils faisaient des bénéfices entre 100 et 200 € par semaine. C’était pour arrondir leurs fins de mois. L’un avait un travail et l’autre touchait du CPAS, informait le ministère public à l’époque. Ils étaient associés mais vendaient déjà auparavant. Le prévenu interpellé lors du contrôle de police n’avait pas beaucoup d’état d’âme. Il a vendu à un mineur et a d’ailleurs recommencé à vendre après son interpellation. "