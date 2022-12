Un an de prison pour le voleur qui a notamment usé de la menace au Spar de Burdinne en 2018

Le tribunal correctionnel de Huy vient de rendre son jugement. Le fils (né fin mars 2000) écope, par défaut, d’un an de prison ferme. Le tribunal a pris en compte le dépassement du délai raisonnable: entre les faits, le dessaisissement du tribunal de la jeunesse et le passage devant le président Maglioni, 4 ans et 5 mois se sont en effet écoulés. Le papa est quant à lui considéré comme civilement responsable. Il devra, avec son fils, rembourser les parties civiles. Seuls deux montants à titre provisionnel ont été arrêtés.

Le palmarès est inquiétant. Vols avec violence, de nuit, avec d’autres et parfois armé, Ludo a fait fort. En mars 2018, il s’attaque (avec d’autres) à la gérante et à une serveuse d’une friterie, à Havelange. Toujours en mars 2018, il s’en prend au Spar de Burdinne où il vole de l’alcool, de l’argent et des cigarettes. Avec un airsoft, il menace les membres du personnel de "revenir les tuer s’ils bougent". À Wanze, c’est une personne née en 1939 qui se voit éjecter de son véhicule C-Max alors qu’elle revient de faire ses courses.

Le "groupe" opère aussi, à plusieurs reprises, à la sortie de l’hôpital de Huy et commet des arrachages de sac sur des personnes souvent vulnérables. On parle aussi de vols de bijoux et même de vols de GSM, à Huy. Des faits qui, pour leur part, remontent à 2016. Ludo aurait aussi agressé son père et son beau-père.

L’association de malfaiteurs n’a pas été retenue. Pas plus que 7 autres préventions dont l’agression du papa, un vol de carburant et le port d’armes illégales. Vu son âge, le tribunal ne prononce que des peines correctionnelles. Quant au père, on souligne en substance "l’absence d’un modèle cadrant pour son fils", applicable aussi à la mère et au beau-père. Ce qui a pu influer sur la situation telle que connue actuellement.