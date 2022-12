Le pompier hutois avait été sanctionné à cause de son activité complémentaire

Les faits ? Il y a un an environ, l’homme, qui est sapeur-pompier professionnel, était prévu en garde nocturne à la caserne de Huy. Un peu plus d’une heure avant sa prise de garde, il téléphone au dispatching: il a un souci médical, il ne saura pas assurer sa garde. Sauf que le même soir, on le voit en train d’exercer son activité complémentaire. Quelques jours plus tard, il est en arrêt maladie mais n’est pas chez lui lors du contrôle médical. Et il ne donne pas suite à la convocation, il ne se présente pas auprès du médecin contrôleur.

Deux mois plus tard, le conseil de zone ne l’autorise plus à exercer son activité complémentaire avec procédure disciplinaire à la clé. Alors que le pompier conteste les faits, le conseil de zone estime les deux transgressions disciplinaires établies. La décision prise est claire: la démission disciplinaire avec effet immédiat. Le pompier saisit alors la chambre de recours qui se substitue au conseil de zone, elle lui inflige la même sanction: la démission disciplinaire. Étape suivante: le Conseil d’État auquel le pompier s’adresse en urgence afin d’obtenir une suspension de la sanction, le temps que la décision sur le fond soit prise. Il appuie sa demande en se disant moralement affecté par la sanction qu’il estime déraisonnable, qui nuit à sa réputation et qui l’affecte financièrement gravement car il ne sait plus faire face à ses dettes. Ce qui risque de le plonger lui et les membres de son ménage "dans une situation non conforme à la dignité humaine". En perdant son emploi, il se retrouve sans revenus, d’autant plus qu’il n’a plus été autorisé à poursuivre son activité complémentaire par décision du conseil de zone. Le pompier estime, de plus, la sanction lourde, disproportionnée par rapport aux faits, évoquant l’absence d’antécédents disciplinaires.

Une rupture de confiance

Face à lui, devant le Conseil d’État: l’État et la zone de secours Hemeco. Pour l’État, la situation financière fragile du pompier remonte à 2018 malgré le fait qu’il disposait, dans le cadre de son activité complémentaire, d’une quarantaine de jobistes et de deux employés. "Sa mauvaise gestion financière et sa désinvolture ne peuvent servir à justifier l’existence d’un péril suffisamment grave et imminent de nature à justifier l’extrême urgence à agir", note l’avocat de l’État. La zone Hemeco, aussi à la cause, poursuit dans le même sens: c’est l’activité complémentaire du pompier qui l’a endetté. De plus, il y a désormais rupture de confiance. Selon l’avocat de la zone, le pompier a privilégié le développement de son activité complémentaire. "Si ce choix ne peut lui être reproché, il ne peut se faire au détriment du service public de sécurité qui l’emploi en qualité d’agent nommé." Sa démission d’office ne le déclassera pas professionnellement puisqu’il peut relancer son activité complémentaire et en faire une principale.

Dans sa décision, le Conseil d’État note qu’il n’a pas à prendre position sur la façon dont le pompier a géré ses finances mais l’extrême urgence est établie. Ni d’ailleurs de se substituer à la chambre de recours dans le cadre du recours en réformation. Le Conseil d’État a décidé de suspendre les effets de la sanction disciplinaire. Dans quelques mois, un an ou plus, le Conseil d’État se penchera à nouveau sur le dossier, mais alors sur le fond. Et statuera en validant la décision prise ou bien en l’invalidant. En attendant, le pompier a réintégré la caserne de la zone Hemeco.

Le chef de corps de la zone Hemeco que nous avons contacté a répondu être en formation à l’étranger. Et le pompier a préféré d’abord prendre contact avec son avocat puis n’a pas donné suite.