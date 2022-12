Besoin de conseils en énergie ?

Entre le 8 novembre et le 5 décembre, la Ville de Huy a rencontré les citoyens dans les différents quartiers. Les services communaux, le CPAS, le Guichet énergie Wallonie étaient là pour répondre aux questions sur la crise énergétique et son impact sur les prix, mais aussi sur les possibilités d’aide pour isoler son habitation. Bon nombre de citoyens les ont interpellés sur leurs difficultés à effectuer des démarches via Internet. À noter que le tuteur énergie, le CPAS ainsi que le service communal des affaires sociales peuvent toujours aider les Hutois qui ne s’en sortent pas avec un PC. Et pour ceux qui n’en ont pas, des ordinateurs sont toujours disponibles en accès libre à l’espace public numérique, dans les locaux de la bibliothèque. Le conseiller en énergie est lui aussi à la disposition de tout qui a des questions, tout comme le service des écopasseurs pour toute question sur les économies d’énergie. Il ne faut jamais hésiter à les appeler.