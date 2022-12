Projet de McDo à Huy: quatorze riverains lancent un recours auprès des ministres

On le sait: plusieurs riverains avaient déjà marqué leur opposition aux précédents projets. Ils se sont à nouveau opposés à celui-ci, même si le lieu d’implantation a changé. McDo envisageait au départ d’ériger son fast-food chaussée de Dinant, à la place des petites maisons qu’il avait d’ailleurs rachetées. Mais devant l’opposition, il s’est rabattu sur un autre emplacement à quelques dizaines de mètres de là, le long de la rue Joseph Wauters, là où était installé le magasin E5 Mode. Le projet ? LNG Associates, société de Louvain-la-Neuve qui chapeaute le projet, a prévu de démolir le bâtiment existant et d’en reconstruire un. Si le collège avait remis un avis positif, les riverains se sont à nouveau mobilisés. Non pas qu’ils soient contre la malbouffe, mais parce qu’ils ne veulent pas que McDo s’installe à deux pas de chez eux. Avec le risque, pour les voisins directs, d’avoir les odeurs, le bruit, les déchets et enfin la circulation que le drive-in risque d’induire. Une pétition de 113 signatures et de 92 lettres avait ainsi été envoyée à l’administration communale dans le cadre de l’enquête publique.

Et là, alors que le fonctionnaire délégué a rendu un avis positif, un collectif de quatorze riverains a décidé d’aller plus loin en introduisant un recours devant les ministres wallons Willy Borsus, qui a l’aménagement du territoire dans ses compétences. et Céline Tellier qui a l’environnement. Ils ont, eux, jusqu’au 10 février prochain pour remettre leur décision. S’ils confirment le permis délivré et déboutent les riverains, McDo pourra lancer la construction de son restaurant. Ce qui ne devrait pas prendre plus de quatre mois. Sinon ? Cela risque d’être reparti pour un tour…