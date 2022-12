Les quatre amis ouvrent une crèche pour 28 enfants au château de la Neuville

Et il y a quelques mois, les quatre amis – Logan Radelet, Cyril Gaillard, Tanya Rivadossi et Sarah Malherbe – se sont retrouvés avec l’envie de monter un même projet côte à côte. Coup du destin: les parents de Logan ont mis en location un large espace de leur maison, le château de la Neuville à Tihange. "Il y a toujours un hôtel dans une partie, mais dans l’autre où il y avait un restaurant, il n’y a plus rien." Et les salles de séminaire, laissées vides dans l’aile gauche de la maison, ont donné aux quatre amis le déclic nécessaire pour lancer leur projet: l’ouverture d’une crèche dans ce large espace de 270 m2.

Du matériel de récupération

L’idée a mûri au fil des mois. Dès septembre, ils s’y sont mis. Et aujourd’hui, Logan et Cyril mettent la dernière touche à l’aménagement de l’espace dédié aux enfants. "On a aménagé deux coins pour le change, on a fait tout cela nous-mêmes en redonnant vie à du matériel de deuxième main. On aura ces 270 m2 mais aussi tout le jardin. On pourra aussi avoir les légumes du jardin biologique dont mon père s’occupe", explique Logan. Et il ajoute: "on est installé dans un beau cadre, mais on est indépendant de l’hôtel. On est aussi tout près de Huy. Et on a un grand parking."

L’ONE (l’Office de la naissance et de l’enfance) a déjà visité l’espace car si elle ne sera pas subsidiée, la crèche baptisée Les mini-châtelains doit suivre les normes édictées pour l’accueil de la petite enfance. Tout a été vérifié.

Et le nombre de lits ? Il a été calculé en fonction de l’espace disponible. "On peut accueillir 28 enfants à temps plein", expliquent les deux amis. Avec un adulte pour sept enfants, c’est tout bon comme ils sont quatre. Et même cinq puisque Fabrice Topassinni les a rejoints, il assurera la fonction de directeur. Seule condition: les enfants devront être inscrits pour un minimum de deux jours.

Le prix calculé en fonction des charges

La crèche privée devrait ouvrir le 9 janvier prochain. Si l’ONE a déjà remis un avis positif, il rendra sa décision finale quelques jours avant. D’ici là, les quatre amis peaufinent l’aménagement des lieux… et font leur pub pour attirer les parents. Avec le manque cruel de place en milieu d’accueil, les six enfants actuellement inscrits devraient être rejoints par d’autres. "On accueille les enfants de 2 mois et demi, 3 mois à 2 ans et demi, l’âge de l’entrée à l’école. Plusieurs parents sont déjà venus visiter alors que tout était encore en chantier, mais il n’y a plus de place nulle part en région hutoise. On est fort sollicités."

Ce qui pourrait freiner les parents ? Le prix demandé. La crèche n’étant pas subsidiée, les quatre initiateurs ont dû calculer le prix en fonction de ce qu’ils devront payer. "On a fait nos calculs en fonction des charges, on ne peut pas aller en dessous de 40 € par jour et par enfant." La crèche fonctionnera en ASBL, pas question donc de faire du profit. "Tout l’argent sera réinjecté dans la crèche."

Et là, les quatre amis attendent l’ouverture avec impatience. "On ouvre par passion et avec l’envie d’être nos propres patrons." Et si cela fonctionne bien, ils ambitionnent aussi de proposer des stages. Les idées ne manquent pas en tout cas…