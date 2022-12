Noël se décline sous toutes ses formes avec Terres-de-Meuse

Pour cette nouvelle édition, Terres-de-Meuse ne réinvente pas la roue. Les box ont déjà attiré le public l’année dernière, alors, l’équipe réédite avec tout de même quelques nouveautés. "Nous avions déjà lancé ce concept durant les années Covid mais le public n’était pas le même. On avait surtout des personnes de la région qui voulaient redécouvrir leur terroir et s’évader à deux pas de chez elles. Aujourd’hui, on retrouve des touristes d’un peu partout, reprend la directrice. Des Français, des Hollandais mais aussi des Allemands. L’année dernière, nous avions lancé une seule box mais, ici, nous proposons deux formules différentes pour satisfaire tous les goûts et tous les palais. Il faut savoir que nous proposons ces produits durant toute l’année mais en changeant régulièrement les produits. D’ici quelques mois, nous ajouterons également une box duo à notre menu pour diversifier encore plus notre offre."

Des ateliers et des visites chez nos producteurs

Manger et consommer local, voici le credo défendu par la Maison du tourisme. En plus de ses box, elle propose également un agenda qui comprend de belles découvertes. "Au départ, nous l’avions créé uniquement pour nos partenaires et nos Communes mais, cette année, on a décidé d’étendre à notre public. Il s’agit d’un agenda tout ce qu’il y a de plus classique mais on retrouve également huit pages thématiques pour découvrir la région, détaille Élodie Keysers. En plus des incontournables touristiques en Hesbaye et dans le Condroz, il contient des infos insolites, des anecdotes, de jolies photos et quelques surprises, à découvrir au fil de l’année."

Et avec le mois de décembre déjà bien amorcé, le site internet de la Maison du tourisme fourmille de belles idées d’activités à faire et à refaire en famille ou entre amis. Tous les marchés de Noël sont également renseignés. Les féeries de fin d’année ont plus que jamais pris possession du territoire. "Que ce soit pour les box ou pour notre agenda, nous avons mis un point d’honneur à travailler avec des producteurs qui proposent des ateliers ou des visites dans leurs établissements. Cela permet de valoriser le terroir mais aussi de développer le tourisme."