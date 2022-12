Incendie rue des Augustins à Huy: un chaton intoxiqué et la rue fermée (photos)

Au n° 29 de la rue des Augustins, à Huy, trois camions de pompiers et une dizaine d’hommes sont toujours sur place. Un incendie s’est déclaré dans une petite maison, en milieu d’après-midi ce mardi. "Ma femme m’a appelé car j’étais au travail. On ne sait pas encore ce qui a déclenché mais le feu a pris au niveau de la cuisine", confie le propriétaire avec son chat dans les bras. Les dégâts matériels ne sont pas encore établis. Si le couple n’est pas blessé, leur animal de compagnie a, en revanche, été intoxiqué et est toujours sous oxygène. La rue est actuellement fermée à la circulation ainsi qu’aux piétons.