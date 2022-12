Carton plein pour le Royal Caméra Club

Les cinéastes venaient de clubs implantés un peu partout dans la région: Huy, Liège, Seraing, Fléron et même Binche. "Notre but, c’est la rencontre et la convivialité", raconte le vice-président du club, Francis Thomas. Tous les membres des clubs affiliés à la Fédération Wallonie-Bruxelles pouvaient en effet participer à la compétition.

Le nombre de films projetés étant énorme, la séance a dû être étendue de midi jusque 19 h alors que, traditionnellement, elle commence à 14. "C’est l’effet de la reprise. Les réalisateurs ont été arrêtés pendant près de deux ans, c’est ce qui fait le succès de ce samedi. Les films venant en grand nombre, on s’est rendu compte qu’il fallait avancer l’événement", confie encore Francis Thomas. " Les autres années, on accueille une quinzaine de cinéastes et on fonctionne avec un seul nouveau thème annuel", embraye le président, Sylvain Massuyr.

Cette année, d’autres organisations n’ont pas su mettre sur pied de projections, c’est pourquoi le Royal Caméra Club de Huy a hérité de deux thèmes supplémentaires: "1 minute", des petites histoires qui se terminent généralement par un gag et "Interlude", de courts films ayant comme objet la nature et d’une longueur de trois minutes.

La plupart des films ont été réalisés en caméscope, et certains à l’aide d’appareils hybrides.