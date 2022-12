Virginie Hocq, intime et désinvolte

Familière pour ne pas dire intime, désinvolte et élégante par-dessus tout, Virginie Hocq déballe ici sa façon de penser par rapport à sa vie qui a passé et qui continue de le faire avec cette hantise de se voir vieillir.

Le thème annoncé: l’appartement à vider de son père qui a glissé, reste ici un prétexte pour remonter ce cours d’un temps qui lui renvoie des images belles, douces et nostalgiques de son papa et d’elle-même à différents âges de la vie.

Comédienne à part entière autant que femme avec ses failles, ses faiblesses et ses forces, Virginie Hocq révèle dans ce spectacle un texte sensible et drôle qui nous renvoie comme dans un miroir inversé notre propre image du passé. Et celle d’un avenir inconnu encore et qui parfois nous désamorce. C’est là toute la subtilité de ce stand-up qui, en jouant sur différents registres au départ d’un thème douloureux – la mort d’un proche – amorce une réflexion sérieuse sur qui nous sommes et les rapports que nous entretenons avec nos parents.

Pour brouiller les pistes, la marque de fabrique de l’humoriste restant la légèreté et l’audace, Virginie Hocq déploie une gestuelle clownesque poussant le comique jusqu’au délire et au burlesque de situations qui jamais ne sombrent dans la moquerie. À l’exception de l’autodérision. Mais là, ça la regarde.

Intergénérationnel car abordant les différents âges de notre existence depuis le miracle de la naissance jusqu’à la mort, inéluctable, le spectacle est aussi une ode à la vie qui touche par la capacité de la comédienne à nous faire rire autant que frémir quand elle évoque avec poésie et tendresse le thème de la différence. Car tout n’est pas que rigolade dans ce spectacle qui force le respect par l’intention de son auteure d’y dévoiler le sacre du quotidien et son sens à travers toutes ces tranches de vie et de rire qui font du bien.