Pour son installation, Cynthia Evers avait également pensé cette thématique de la marionnette. " C’est quelque chose qui nous touche tous. Elle a toujours été un vecteur de parole. On s’en est servi à travers les temps, même quand rien n’était autorisé. De plus, actuellement, on est souvent dans des manifestations relativement agressives. Dire les choses passe souvent à travers une certaine violence, même si c’est une violence artistique. Moi, j’aime bien cet essai de dire qu’avec de l’harmonie, de la beauté, de la gentillesse, on peut toucher plus. " Évidemment, cette thématique de la marionnette est ramenée par son œuvre, Vent de liberté , à celle de la manipulation, sujet central de notre société. " Elles prennent leur liberté, se retournent contre le marionnettiste. Ça ne veut pas dire qu’elles le haïssent, mais elles décident de se libérer et de faire leur chemin. Elles ne veulent plus être manipulées. " Ce thème a pris pour elle un sens encore plus fort avec la guerre en Ukraine. " J’ai commencé à travailler dessus et la guerre a éclaté. Cette thématique de la manipulation est devenue tellement une évidence que, dans mon propre travail, je l’ai ressenti autrement. Et je pense que ça parle encore aujourd’hui différemment d’il y a un an. "