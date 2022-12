Des marionnettes dans la galerie Batta

Un outil de médiation

La marionnette n’a pas été choisie au hasard par les organisateurs. "Dans notre approche du quartier, on avait besoin de quelqu’un qui brise la glace, qui amène de la poésie, qui accroche", explique Élisabeth Thise. Et la force de cet objet se concrétise également par la création d’une marionnette par Jean-Luc Gerlage et le Centre de la marionnette de Saint-Nicolas. "Mr Martin est un personnage qui est en train de naître, de prendre forme. Pour moi, c’est vraiment un outil de communication, un outil de médiation."

Du côté des activités, elles vont se dérouler en collaboration, entre autres, avec ce même centre, comme l’explique son président, Philippe Gillet. "On va venir à quelques-uns avec Fleury et une autre marionnette. On va se balader dans le centre commercial. On va les faire parler et voir la manière dont les gens vont réagir, pour leur proposer de les manipuler." Pour les autres activités, il est prévu de pouvoir apprendre à créer des petites têtes en terre ou encore de travailler avec des petits objets de tissus pour découvrir comment donner une âme à des objets comme ceux-là.

Le centre culturel de Huy a ciblé pour ce nouveau projet la rive gauche de la ville. "L’idée des “Poissons dans la ville” est de venir dans ce quartier qu’on a identifié comme manquant cruellement d’éléments culturels. Ça fait plus d’un an qu’on essaye petit à petit de l’investir", explique Élisabeth Thise.

La culture, juste devant vos yeux

Cette année, au milieu de la galerie, les passants pourront également observer l’installation de Cynthia Evers, artiste d’origine hutoise (lire ci-dessous). "Ça permet de mettre ce type d’événement devant des personnes qui n’ont vraiment pas l’habitude d’en voir. Pendant l’installation, j’ai vraiment remarqué que les questions n’étaient pas les mêmes que dans un milieu plus artistique. C’est ça qui est intéressant. Déjà le mot installation. Qu’est-ce qui se passe ici ? Il se passe déjà quelque chose, étant donné qu’il y a une installation. C’est offrir aux gens quelque chose alors qu’ils ne s’y attendent pas." Ces activités en plein centre commercial permettent de remettre le citoyen au centre de la culture. "C’est vraiment un processus d’éducation permanente. La difficulté, c’est d’amener les gens à donner leur point de vue. Si tu ne vas pas à la culture, elle viendra à toi. Il y a plein de gens qui seront ici, qui ne sont jamais allés dans un centre culturel, parce qu’ils n’osent pas, ils se disent que ce n’est pas pour eux. Mais nous, on est là pour leur dire: “Vous êtes la culture”, car vous “êtes”, simplement", conclut Jean-Luc Gerlage.