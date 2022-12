Sensibiliser au dépistage contre le sida

Devant le planning familial, ce sont beaucoup des jeunes qui s’arrêtent et pas seulement pour les bonbons, les gâteaux et le chocolat chaud disposés sur le stand. "Je trouve que c’est intéressant comme sujet et qu’il est important de pouvoir en parler. On a souvent des séances d’information à l’école. Si ça m’arrive un jour, j’aimerais ne pas avoir honte d’en discuter et avoir une oreille attentive pour m’écouter et m’aiguiller", confie Adrien, un étudiant hutois de 17 ans.

D’autant qu’aujourd’hui, la maladie se guérit. "C’est vrai que désormais il y a des traitements. Ce n’est plus mortel dans la plupart des cas, reprend Aurélie Dubois. On essaye aussi de changer le message. On ne parle plus du nombre de morts mais plutôt du nombre de personnes guéries. Ici à Huy, nous avons déjà dépisté des personnes séropositives même si ça reste assez exceptionnel."