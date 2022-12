Saint Nicolas visite les enfants hospitalisés

Même caché derrière son masque, saint Nicolas n’est pas passé inaperçu. Les enfants du service pédiatrie du Centre hospitalier région de Huy (CHRH) ont reconnu le patron des écoliers, venu leur apporter jouets et friandises. "Depuis la crise sanitaire, nous sommes toujours obligés de suivre les mesures d’hygiène, précise Stéphane Torfs, responsable communication. D’autant qu’en ce moment, il y a une épidémie de bronchiolites." Mais même malades et enrhumés, les jeunes enfants connaissent la musique. "Au grand saint Nicolas, patron des écoliers…" C’est en chanson que le grand Saint a été accueilli. "Nous avions 13 enfants dans le service pédiatrie, 4 nouveau-nés en maternité et un cinquième qui était sur le point d’arriver, détaille Stéphane Torfs. Cette année, contrairement aux deux précédentes, saint Nicolas a tout de même pu entrer dans la chambre des enfants et prendre le temps de visiter chacun. Comme la tradition le veut, il n’est évidemment pas venu les mains vides. Il a distribué des bonbons, un cougnou, des mandarines et des jouets adaptés à l’âge des enfants." Histoire de redonner des forces aux petits malades mais aussi aux mamans qui viennent de mettre au monde leur enfant. "L’après-midi, saint Nicolas était attendu par les enfants de nos membres du personnel. Nous n’avions plus organisé ce moment depuis 2019", ajoute le responsable communication.