« Noélie » dans les jardins du curé de Saint-Pierre, c’est dès ce week-end

Dès ces samedi et dimanche, de 14h à 18h, le presbytère de l’église Saint-Pierre et son jardin seront parés de mille couleurs et décorations dans le plus pur esprit de Noël. Pousser la porte du jardin, c’est plonger dans un monde presque magique de décorations. "C’est très baroque, féerique, cabinet de curiosité et naturel", résume Michel Teheux. Qui, cette année, a choisi une thématique, celle des boules. "J’en avais demandé à l’atelier du saule à Braives pour remplir les carrés du potager. Pour les accompagner, j’en ai aussi fabriqué avec les grosses branches du vignoble de Jacques Mouton." Autre nouveauté cette année: de jolies céramiques de Milica Jovanovic. L’abbé Teheux avait déjà vu ses créations à la galerie Juvénal, il l’a invitée à exposer lors de ses hivernales. "Elle fait un travail superbe mais ses céramiques ne sont pas faciles à mettre en scène."

L’idée qui motive l’abbé Teheux année après année ? "Je veux accueillir le visiteur comme un hôte, je ne veux pas le truc anonyme. Chacun circule dans le presbytère, de la cave au grenier." Le prêtre hutois n’est d’ailleurs pas peu fier de glisser que ses hivernales ont fait l’objet d’un reportage de Luc Noël, dans "Jardins & loisirs", et que l’émission a attiré plus de 280 000 téléspectateurs. "C’était ce week-end, juste après le match, ajoute-t-il. Ça me fera une bonne pub " pour attirer des curieux d’un peu partout.

« On ne me paie pas l’hôtel »

Sa féerie de Noël, l’abbé Michel Teheux a commencé à l’installer il y a plusieurs semaines déjà. Et dès qu’on franchit la porte du presbytère, on le comprend car chacune des pièces de la maison est un espace de décoration. "Oui, oui, j’ai désinstallé après la dernière fois, assure-t-il. Et je vais commencer à camper dès demain. J’ai même commencé à tout installer tôt cette année car je suis guide de groupes en Israël. J’y étais début octobre et encore début novembre. Entre les deux voyages, j’ai commencé la décoration." Sauf que dans le jardin, il ne sait pas décorer trop tôt avec le temps… "Avant, je m’y prenais plus tard et je passais des nuits et des nuits à le faire. Ce n’était plus un plaisir, mais une corvée. Je préfère commencer plus tôt ; c’est clair que c’est beaucoup de boulot." Et non, Michel Teheux ne passe pas ses nuits à l’hôtel une fois son presbytère envahi de décorations. "Non, on ne me paie pas l’hôtel."

Pendant les trois prochains week-ends, il accueillera les visiteurs de 14h à 18h et les groupes, sous réservation, en semaine. Un petit passage par l’église permettra de voir des centaines d’oiseaux en origami "qui s’envolent depuis la crèche dans toute l’église comme porteurs d’espérance". Enfin, le 25 décembre après-midi, l’abbé Teheux a imaginé une animation ouverte à tous et pas uniquement "aux bons pratiquants ; ce sera quelque chose qui ne sera pas liturgique". La thématique ? Un message de Noël proposé par Pinocchio.

Le presbytère Saint-Pierre est situé rue de la Couronne, rive gauche à Huy. L’entrée de la visite est fixée à 6 €.