Myriam Lejeune, 36 ans, a disparu depuis ce jeudi

Myriam Lejeune est partie avec sa voiture Citroën C4 Grand Picasso brune immatriculée 1RTU451.

Elle mesure 1 m 65 et est de corpulence moyenne. Elle a de longs cheveux bruns comme sur la photo et a un aigle tatoué sur le bras gauche. Au moment de sa disparition, elle portait un jeans bleu, une veste beige et une paire de bottes noires.

Si vous avez plus de renseignements concernant cette disparition, vous pouvez prendre contact avec la police, en composant le numéro gratuit 0800/30 300 ou via avisderecherche@police.belgium.eu