Impressionnant: un hélicoptère achemine le matériel nécessaire aux travaux du téléphérique de Huy (photos & vidéo)

Il fallait lever la tête pour voir le spectacle ce jeudi entre 11h et 13h. Un hélicoptère acheminait tout le matériel nécessaire pour le chantier du téléphérique du port de Statte jusqu’au-dessus du Fort de Huy. Au départ prévu hier, l’héliportage avait dû être reporté à cause des mauvaises conditions météorologiques et devait se dérouler la semaine prochaine. Surprise donc ce matin pour les Hutois qui ont aperçu l’hélicoptère. Pour le bourgmestre f.f. de Huy également. "Je savais que ça devait se faire mais pas forcément aujourd’hui, confie Éric Dosogne. Ce type d’intervention dépend des conditions météorologiques. Pour nous, le timing ne change pas grand-chose. Si on l’avait su plus tôt, on aurait sans doute communiqué aux Hutois et aurait convié les enfants des écoles par exemple. C’est un mode de transport un peu exceptionnel. " Un spectacle qui aura duré à peine une petite heure au lieu des deux heures prévues au départ. La société française n’a pas chômé. L’hélico ne s’est d’ailleurs jamais posé. Des allers-retours sans discontinuer à l’aide d’un câble pendu à l’arrière de l’engin.