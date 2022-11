Dave Thorpe: « J’avais déjà des posters de Dédé dans ma chambre »

Sur les circuits de motocross, il y avait André Malherbe pour se distinguer et faire rêver les plus jeunes sportifs de la discipline mais il y avait aussi Dave Thorpe. Tous les deux triple champion du monde en 500 cm3, les deux hommes ont nourri des rivalités mais aussi une belle amitié au fil des années. "C’était un de mes héros durant mon enfance et j’avais son poster sur le mur de ma chambre. Il m’a inspiré. J’étais un peu comme une éponge en essayant de tout apprendre de lui. Pour moi il a toujours été un grand champion." Quelques années plus tard, le rêve du petit garçon qu’il était devient réel et il intègre, lui aussi, le top dans la discipline sportive. "J’ai rencontré André pour la première lors de mon premier grand prix en France en 1981. Il est alors devenu un de mes meilleurs ennemis, sourit Dave Thorpe venu du sud-ouest de l’Angleterre expressément pour les funérailles. Nous avons ensuite lié une amitié. J’ai eu la chance de l’avoir encore revu durant l’été. On a réalisé un documentaire sur moi et, avec André, nous avons tourné des scènes chez lui. On a eu de chouettes conversations. Il était toujours très drôle. Je me sens heureux et reconnaissant d’avoir pu partager ces moments avec lui."