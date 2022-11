Funérailles d’André Malherbe: le dernier voyage du champion (photos et vidéo)

Les 200 personnes présentes ne peuvent s’empêcher de sourire en repensant à cet homme dépeint comme quelqu’un de généreux, d’humble, de courageux et de persévérant.

Chantal Duchesne s’avance vers le micro avec le maillot de son ami Dédé sur le dos. "Ton départ me laisse sans voix. Je te pensais immortel. Tu étais mon idole, j’avais tes photos sur mes murs, tes objets de collection et bien sûr ton maillot que j’ai remis aujourd’hui. Que de belles courses, de moments de joie. Merci de m’avoir fait rêver. Merci de m’avoir fait passer de fan à amie. Tu vas me manquer."

« Tu vas nous tracer un circuit dans les nuages »

L’occasion aussi pour Michel Lecomte, journaliste et devenu proche du sportif, de relater ses exploits mais aussi de livrer des fragments de vie. "À l’époque, c’était facile de rentrer en contact avec les champions et on diffusait encore le motocross en direct à la télévision. Tu étais à la fois proche et sincère. Je me rappelle d’ailleurs de cette fois où tu as proposé de m’installer sur ta moto. Je n’étais pas tellement convaincu par l’idée. On a enclenché la première vitesse. La moto est partie mais pas moi, narre-t-il en rigolant. Je suis resté debout pendant que les deux hommes à côté de moi étaient hilares. C’est sûr que de là où tu es aujourd’hui, tu vas nous tracer un circuit dans les nuages. Avec tous ces champions du monde qui sont là-haut avec toi, je suis certain que dans les prochains jours, on va avoir droit à des arcs-en-ciel."

Mais au-delà du sportif, il y avait l’homme qui donnait des leçons de vie exemplaires avec un courage sans faille. André Malherbe était de ceux qui ne renoncent jamais, qui vivent plus intensément, à pleine vitesse.

Peu importe l’histoire, peu importe le jour ou l’année, Dédé était un homme d’aventure. Toujours plus grandes, toujours plus fortes. Et plus c’était vibrant, meilleur était le voyage. Nul doute que son dernier périple, Dédé l’aura parcouru sur une deux-roue pour aller titiller le paradis. Il y a aujourd’hui des étoiles qui ronronnent à pleine vitesse et qui rient aux éclats.