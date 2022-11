Cassandre Malherbe, la fille d’André : “Avec lui, il n’y avait pas de deuxième place”

Il était aimant et généreux, sa fille se rappelle de lui comme quelqu’un d’investi dans les causes et les valeurs qu’il défendait. Un combat qu’elle veut également poursuivre. ” Pour le moment tout est flou mais je veux donner du sens à ce qu’il était, à ce qu’il faisait. Il donnait énormément. Je le vois avec mes yeux de petite fille mais il a toujours eu du charisme. Quand il parlait, tout le monde l’écoutait. Il avait l’art de captiver son public et de rendre toutes les histoires intéressantes même les plus banales.” Cassandre raconte sans avoir la voix qui tremble, sans avoir de larmes dans la voix. Son père était en battant et elle aussi. Parce que ce sont les valeurs qu’il lui a transmises et que c’est sa façon de perdurer son héritage. ” Je garde de lui sa détermination et sa rigueur. Il disait qu’en travaillant dur, ça finirait toujours par payer.”

André Malherbe a vécu la vie qu’il voulait vivre. Avec ses hauts et ses bas mais sans jamais avoir été une vallée de larmes. Jusqu’à la fin de sa vie, il a continué de voyager, de partager, d’aller au restaurant et de profiter avec ses amis. ” Ses derniers jours se sont passés sereinement. On n’a jamais aimé les grandes accolades et les grandes sérénades mais j’ai eu le temps et l’occasion de lui dire au revoir”, ajoute Cassandre avec la voix serrée. Lundi, elle fera ses adieux à son papa mais nul doute qu’il continuera à vivre à travers elle.