Une soirée de gala pour venir en aide aux femmes

Même s’il n’y a pas vraiment de lien entre "Une belle course" et le féminisme, qui est le combat du Soroptimist, on ne peut pas non plus dire que les deux n’ont aucun rapport. "On y voit des femmes en difficulté."

Le but de cette soirée est justement de venir en aide aux femmes. "Leur situation devient de plus en plus préoccupante. Les violences dont elles sont victimes ne cessent d’augmenter. Il en va de même pour les féminicides. Les bénéfices (NDLR: l’entrée coûte 15 €) seront versés à une association. On ne sait pas encore laquelle, on va prendre le temps de bien choisir." La soirée se terminera au centre culturel de Huy. "Il y aura un bar. On en profitera pour exposer nos différents projets."

Présentes sur le marché de Huy ce mercredi

En prélude à la soirée de gala, les membres du Soroptimist Club de Huy se sont rendues, ce mercredi, au marché de Huy. "Nous avons distribué près de 450 flyers et pins qui contenaient notamment un numéro à contacter en cas de problème. Le but de cette initiative était, entre autres, de dire aux femmes qu’elles ne sont pas nulles, qu’elles ne sont pas seules", conclut Michèle Quinet-Le Docte.