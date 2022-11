Une mare pédagogique à l’athénée pour sensibiliser

L’enseignement hutois n’en finit pas de développer des projets pédagogiques. Après les écoles de Tihange et de Solières, c’est au tour de l’athénée de Huy de voir émerger une mare pédagogique. Un projet qui existait déjà par le passé mais qui avait besoin d’un coup de neuf. L’outil, disposé dans une prairie entre l’établissement scolaire et le palais de justice, fait aujourd’hui "herbe" neuve. "Il existait déjà une mare mais elle était délaissée, confie Raphaël Torreporre, l’économe de l’école. Les professeurs de sciences ont donc décidé de la relancer et de la développer comme outil didactique pour les élèves de sciences mais aussi et surtout pour toutes les classes du degré inférieur. L’espace a donc été réaménagé avec un double objectif. D’une part, valoriser la biodiversité et, d’autre part, sensibiliser le jeune public." Un aménagement d’un montant de 8 384 € subsidié à hauteur de 2 500 € dans le cadre du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) et prévoyant la création d’une mare, d’un biotope et d’une zoocénose. Les élèves ont ainsi déjà investi les lieux et se familiarisent à l’importance de la faune et de la flore, au respect de l’environnement, aux dangers de la pollution et à la biodiversité des milieux aquatiques.