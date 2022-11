Spécialisée dans le vol de cartes bancaires

Les faits se déroulent entre le mois de mai et le mois d’août de cette année. En mai, c’est un GSM et une tablette que la trentenaire aurait pris chez une personne qui l’a hébergée. Si le téléphone a bel et bien été retrouvé, ce n’est pas le cas de la tablette que la prévenue a toujours nié avoir volée. Elle est donc acquittée pour le vol de tablette. Ensuite, c’est un vol de portefeuille contenant une carte qui est volée à une dame en juin dernier. Avec cette carte, la prévenue effectue sept retraits sans contact dans un magasin de nuit.

Elle a toujours prétendu avoir trouvé cette carte par terre, non loin du magasin Enfin, le 30 août, c’est à Amay que la jeune femme et son ami se retrouvent à une fête. Là réside une dame qui vient de subir une amputation de la jambe. Son sac va être fouillé et dépouillé de son portefeuille et de deux cartes bancaires. Celles-ci serviront à acheter des boissons et à soutirer 40 €, à Huy. Sur ce vol, la prévenue a toujours déclaré que les cartes lui avaient été remises par son ami. Ce qu’il a toujours contesté.

Il est donc acquitté au bénéfice du doute. La détenue, originaire de Liège, bénéficie d’un sursis probatoire et de conditions à respecter pour une durée de 3 ans. Conditions essentiellement centrées sur ses problèmes d’assuétude.