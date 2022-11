Jean-Claude Laquaye: « André était mon frère »

Ce jeudi matin, tout s’est pourtant arrêté, laissant "Driss" orphelin de son "Philippe" dans cette version d’"Intouchables" que jouaient les deux hommes bien avant l’heure et la sortie du célèbre film. "Oui, ça va être compliqué de vivre sans André, avoue Jean-Claude. À mesure du temps, il était devenu mon ami. Plus que ça: un parent, même plus qu’un frère. Quand je rentrais dans notre appartement commun, c’était toujours la même chose: il me posait des tas de questions sur ma journée comme s’il était ma maman. Notre amitié était rare, exceptionnelle même. Il va laisser un vide immense… Ce que je vais faire maintenant ? Peut-être un peu plus penser à moi et à ma famille… "

C’est dès l’enfance que les deux hommes, Hutois d’origine, se sont connus. Il y a d’abord eu cette passion commune pour la moto qui va les rassembler et les souder. Puis est venu le temps des rivalités sportives sur les circuits, eux qui furent deux grands champions de la discipline "mais sans jamais aucune animosité ", assure Jean-Claude Laquaye. Le 6 janvier 1988 finit de sceller l’amitié entre les deux hommes. Ce jour-là, lors de son premier Paris-Dakar, André Malherbe se brise la nuque et reste tétraplégique. Lui qui a alors tout gagné ou presque en motocross. Lui qui a été champion du monde en 500 cm3 en 1980, 1981 et 1984. Lui qui a gagné à trois reprises le motocross des Nations, devenant un des plus grands sportifs belges de tous les temps. Il ne remarchera plus. "C’est à ce moment précis qu’on s’est rapprochés encore plus, narre Jean-Claude Laquaye. J’avais une telle admiration pour sa carrière et la personne qu’il était. Je ne pouvais pas le laisser ainsi. Je ne pouvais pas me dire que ce n’était pas mon problème. J’ai dès lors décidé de tout faire pour m’occuper de lui… "

Et les deux hommes, jusqu’à ce jeudi 24 novembre qui a vu le Hutois de 66 ans passer de l’autre côté, ne se sépareront plus jamais. "Il n’y a pas un jour où on ne se racontait pas nos vies, nos souvenirs, se souvient Jean-Claude Laquaye. On partageait tout: nos peines, nos angoisses, nos peurs. On ne se cachait vraiment rien. Puis, c’était quelqu’un de super gentil, de généreux, qui aidait toujours ceux qu’il pouvait. Cela coulait de source entre lui et moi. On était là l’un pour l’autre sans se poser de questions… "

Ickx et Thiry là pour lui

Les souvenirs, forcément, se bousculent dans la tête de son ami de 60 ans. Difficile d’en choisir un… "Ouf, oui, je pourrais en citer 10, 100, 1000, avoue Jean-Claude Laquaye. Mais le dernier qui me vient comme ça à l’esprit, spontanément, en dit long sur l’aura qu’André avait encore de nos jours dans le milieu. Lors du récent Rally 4 Porsche à Huy (NDLR: en août dernier), je suis tombé sur Jacky Ickx et Bruno Thiry. Ils m’ont demandé des nouvelles d’André et ils voulaient passer le voir chez lui. “OK, mais sincèrement, pas plus de 15 minutes car il est fatigué”, leur ai-je alors dit. Ils sont venus et sont restés 1 h 30 avec lui, tellement c’était agréable et tellement André était content. À un moment, j’ai même dit à Jacky: “Dis, on ne t’attend pas à Huy ?” Et il m’a répondu: “Huy m’attendra encore un peu, André pas…” Voilà ce que suscitait André: la classe et le respect. Je pense que ça résume pas mal de choses…" C’est désormais au paradis des motocrossmen que crisseront les freins du Hutois pour l’éternité.

Jean-Marc Fortin: « Il a eu des tonnes, des tonnes et des tonnes de courage »

Jean-Marc Fortin était admiratif du grand champion et de l’homme qu’était André Malherbe. Ancien copilote de rallye (54 épreuves en championnat du monde) et de rallye-raid (8 participations au Dakar), le Hutois Jean-Marc Fortin, patron de la structure Overdrive, connaissait forcément bien le triple champion du monde hutois.

"Lors du Rally 4 Porsche du 6 octobre dernier, Jacky Ickx, qui s’était déplacé à Huy, m’avait demandé pour aller saluer André Malherbe. Nous nous sommes donc rendus à son domicile. C’est la dernière fois que je l’ai vu et je n’ai pas beaucoup parlé car lorsque tu as le privilège d’assister à une conversation entre deux légendes, tu ouvres surtout grand tes oreilles."

Cette entrevue en a aussi rappelé une autre à Jean-Marc Fortin. "Lorsque Stéphane Peterhansel (NDLR: recordman des victoires au Dakar avec 6 succès à moto et 8 en auto) était venu tester une Toyota chez nous, il m’avait aussi demandé pour aller le rencontrer."

Les premiers souvenirs de Jean-Marc Fortin à propos du Ben-Ahinois remontent bien plus loin. "Mon papa était un supporter de Jean-Claude Laquaye et il m’emmenait donc voir les motocross du week-end pascal à Louvain et Marche-en-Famenne, ainsi que les manches d’Ettelbrück et Namur. C’est sur ces circuits que j’ai découvert le grand champion. Il était programmé pour gagner. Il était peut-être un peu moins populaire que les autres, peut-être parce qu’il avait une longueur d’avance. C’était déjà un grand professionnel en termes de préparation physique et mentale."

Cette force mentale, encore plus remarquable après son dramatique accident du Dakar en 1988, c’est ce que retiendra avant tout Jean-Marc Fortin. "Il a eu des tonnes, des tonnes et des tonnes de courage, il avait un caractère très fort et il aimait la vie. C’est un immense personnage de la vie hutoise qui s’en va. Paix à ce grand champion."

Michel Lizin: « Je retiens sa bonne humeur »

Journaliste automobile, Michel Lizin se souvient avant tout d’André Malherbe comme d’un voisin. "Nous habitions à 200 mètres l’un de l’autre à Ben-Ahin et on se croisait au garage, se souvient-il. Je l’ai aussi côtoyé sur le Rallye du Condroz. Ce que je retiens ? D’abord son courage extraordinaire, il était toujours positif, toujours de bonne humeur et très accessible. Huy perd une grande personnalité, son champion le plus connu."