Quinze rubans blancs géants dispersés à Huy pour dénoncer la violence à l’égard des femmes

En Belgique, on estime que plus d’une femme sur trois (36%) a subi des violences physiques et/ou sexuelles au moins une fois dans sa vie depuis l’âge de 15 ans. En Wallonie, elles sont une sur quatre (24%) à endurer de telles violences de la part de leur partenaire ou ex-partenaire. C’est pour dénoncer ces faits qu’a lieu cette année encore la campagne Ruban blanc. À Huy, celle-ci a commencé ce mercredi En Mounie par la distribution organisée par la Ville de rubans, à l’occasion du marché hebdomadaire. L’association Égalité & Solidarité au Féminin (ESF), qui a participé à l’action, a voulu aller plus loin. Elle vient de faire réaliser par le Centre d’Orientation et de Formation d’Amay des rubans blancs géants en bois de près de 80 cm de haut. "Nous en avons placé une quinzaine dans différents endroits, comme l’hôtel de ville, le CPAS, la bibliothèque, le CHRH, le centre culturel, le hall omnisports, la Croix-Rouge, le CAP Santé, l’institut Sainte-Marie, Solidarité 2000, la Mézon ou encore la buvette du terrain de foot, liste la coordinatrice Francine Rorive. Pour sensibiliser et interpeller les jeunes à cette violence, nous allons aussi organiser une rencontre entre les jeunes joueurs et joueuses du club de foot."