Premier match des Diables: une ambiance mitigée à Huy-Waremme (photos & vidéo)

Prendre part à la grande messe footballistique sur écran géant au cinéma c’est finalement comme regarder un match à la maison avec des amis qu’on ne connaissait pas il y a encore une heure. Parce que, oui, le football a cette faculté de rassembler tous les publics et tous les âges.

Dix minutes avant le début du match, l’heure est aux pronostics. "On gagnera 3-0 et les trois buts seront mis par Lukaku", lance le jeune Hutois en rigolant. Allez, pari tenu.

Assis confortablement sur les sièges de la salle 7 avec du pop-corn dans les mains, le public prend part au spectacle en espérant que l’issue du film sera bonne. "On ne va quand même pas perdre contre le Canada." Et il faut croire que si ? Au moment du penalty après 9 minutes de jeu provoqué par une main mal placée de Yannick Carrasco, les supporters clament le nom de Thibaut Courtois. On ne sait jamais que ça lui porterait chance. Et il faut croire que ça aura payé. Dans la salle de cinéma, ils ne sont qu’une trentaine mais les cris résonnent comme une centaine de supporters en feu. Et à la toute fin de cette première mi-temps qui aura laissé nos supporters sur leur faim, Michy Batshuayi sort les Hutois et tous les Belges de cet infernal suspens en ouvrant le score. La liesse populaire est belle et on se rappelle pourquoi on aime tant le football.

Pas le même engouement

À la brasserie "Le 31" à Tihange, l’ambiance est bien différente. Les cœurs des supporters s’emballent. Le jeu de nos Diables ne contente décidément pas. "C’est mauvais, rien ne va", lance un des membres des Diables hutois. Contraints de regarder l’équipe nationale par écran interposé, les amateurs invétérés déplorent le manque de buts mais aussi le manque d’engouement pour notre sport national. "L’engouement n’est clairement pas le même, analyse Fabian Baikrich, président du club de supporters. On préférerait être dehors. Cette ambiance est bien différente des autres éditions. D’ailleurs, on n’était même pas stressé contrairement aux autres années. Maintenant que nous sommes dans le match, nous sommes contents d’être là." Même son de cloche pour la gérante de la brasserie. "C’est sympa de se retrouver avec les copains mais l’ambiance n’y est pas", regrette Lise Genicot. Les supporters devront donc se contenter d’un seul but pour nos Diables et dire au revoir aux éventuelles tournées qui vont avec. À l’image de nos Diables, les cœurs de nos supporters hutois ont souffert ce mercredi soir. Mais au moment du coup de sifflet final, tout est oublié, tout est pardonné. Les mauvaises passes, les tirs manqués, il n’y a que la victoire qui compte. Au rythme de l’hymne national et du noir, jaune, rouge.