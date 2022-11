Les voisins de Poyoux Sarts lancent une pétition

Les riverains de la rue Poyoux Sarts, à Tihange, sont excédés. Les rues Longue Ruelle et Bonne Espérance sont interdites à la circulation depuis plus d’un mois et les automobilistes sont donc invités à emprunter les rues du Chera et Poyoux-Sarts. Un flux de voitures constant qui impacte les riverains et leurs habitations. "La voirie n’est pas conçue pour qu’il y ait autant de transit. Il y a même des camions et des tracteurs qui passent et ce, dans les deux sens. Le mur de la cuisine de ma voisine est même en train de se fissurer. Dans les heures de pointe, on dénombre entre 150 et 200 véhicules sur une heure. On se fait même klaxonner par les automobilistes lorsqu’on manœuvre pour rentrer chez nous, intervient une riveraine qui se fait la porte-parole du groupe. Des panneaux avaient été mis pour restreindre la rue à la circulation locale mais ils ont été enlevés lors du Rallye du Condroz. On ne sait même plus se promener. Notre rue, c’est une catastrophe." Il faut dire qu’entre les amas de boue dans les rigoles, les trous dans la route et les avaloirs bouchés, la rue Poyoux Sarts ressemble à un vrai champ de mine. Les voisins se mobilisent pour dire stop. "Nous avons lancé une pétition et nous avons contacté plusieurs fois le bourgmestre mais rien ne bouge. On veut aujourd’hui être entendus car ça devient invivable. On voudrait une solution."