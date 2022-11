Céline Stalport pourra aménager le sentier menant à son éventuelle future maison

Sans modifier la largeur ni la trajectoire

La Hutoise qui voyait ainsi son projet stoppé net ne comprenait pas les raisons de ce refus anéantissant ses chances d’obtenir le permis de bâtir qu’elle convoitait. Sauf qu’après un temps de réflexion, elle a décidé d’aller en recours administratif externe auprès de la Région wallonne… qui lui donne aujourd’hui raison. "Elle estime que ma demande d’aménager le chemin numéro 89 afin d’avoir l’espace suffisant pour accéder à ma maison est conforme aux prescriptions urbanistiques, analyse Céline Stalport. Ce chemin numéro 89 est repris à l’atlas des chemins vicinaux avec une largeur de 3,6 à 4,5 mètres de largeur le long de ma parcelle." Et n’y a donc pas la largeur de seulement un mètre actuellement vérifiable sur le terrain en raison du débordement opéré par la végétation au fil des années.

Pour la Hutoise et la Région wallonne, c’est bien l’atlas qui doit servir de référence avec dès lors la possibilité d’aménager le chemin sans en modifier la largeur "officielle" ni la trajectoire. "Un simple empierrement pourrait suffire selon la Région wallonne, évoque Me Jean-Marc Rigaux, conseil de Céline Stalport. En réalité, puisqu’il n’est pas nécessaire de solliciter une modification du chemin, il n’y avait pas lieu pour la Ville de Huy de solliciter l’avis du conseil communal. La procédure concernant la demande de permis de bâtir peut reprendre."

Mais de là à crier victoire ? "La Ville de Huy peut toujours refuser ma demande pour une autre raison", temporise Céline Stalport néanmoins confiante en son projet pour avoir sollicité un avis préalable des autorités hutoises en 2016 afin d’évaluer la possibilité d’obtenir un permis de bâtir sur cette parcelle. À l’époque, le collège y avait mis des conditions et la Hutoise avait revu sa copie au prix de multiples concessions pour y répondre.

Du côté de la Ville, "on est légaliste et on suit donc l’avis de la commission de recours même s’il est différent du nôtre, commente Éric Dosogne, bourgmestre ff. Si la Région wallonne décide de saccager un chemin bucolique… Mais, il y aura des conditions d’aménagement du chemin à respecter !"