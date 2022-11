Les Plaisirs de Noël, c’est dès ce vendredi mais sans glace à Huy

La piste fera un peu plus de 400 m2 (elle fait 30 mètres sur 14), elle sera entièrement recouverte et aura un espace dédié aux enfants. Un village de Noël l’accompagnera: douze chalets horeca seront construits tout autour de la piste, en plus du chalet savoyard. Avec eux aussi un toit pour protéger les clients ainsi qu’un plancher. Le village de Noël sera animé par des DJ, "il y aura 17 soirées animées sur les six semaines", précise Étienne Roba. Village qui sera ouvert en semaine jusque 22h, les vendredi et samedi jusqu’à 1h du matin. "On propose aussi tout un programme avec des activités pour les familles sur la place Verte." Le premier week-end, ce sera contes et tours de magie dans un chalet chauffé. Le deuxième week-end: saint Nicolas offrira des bonbons. Les troisième et quatrième week-ends, place aux producteurs locaux sur deux marchés artisanaux. Et pendant les deux semaines des vacances, les enfants auront accès à un château gonflable, à des jeux de bois. Inauguration de ces Plaisirs de Noël ? Ce vendredi.

Et les petits trains ?

Ils ont été contraints et forcés de faire l’impasse l’an dernier à cause du Covid. Rebelote cette année… L’espace Saint-Mengold n’accueillera pas les petits trains de Pierre Simonet et les décors hutois de son ami Albert Cuvelier. Malheureusement… Les raisons ? Elles sont multiples. Déjà, il manque des bénévoles pour être là en permanence et accueillir les visiteurs. Et puis "on a aussi un problème lié au chauffage de l’espace Saint-Mengold, reconnait le bourgmestre Éric Dosogne. C’est un grand volume à chauffer pendant six semaines. Et en plus, on a un problème de chaudière." Comme la Ville cherche à réduire les factures énergétiques, il était inconcevable de chauffer l’ancienne église et d’y accueillir les petits trains. Et comme l’explique Pierre Simonet, le froid et l’électronique, nécessaire au fonctionnement des petits trains, cela ne fait pas bon ménage. "Mais on reviendra l’année prochaine", assure-t-il.

Mais des animations pour les enfants, il y en aura. La place Verte leur sera ainsi dédiée. Avec ce prochain week-end, les contes et magie ; le conteur Gaba et le magicien Magic David les accueilleront de 14h à 16h. Les 3 et 4 décembre, saint Nicolas offrira des bonbons l’après-midi aux enfants sages. Et du 23 décembre au 8 janvier, châteaux gonflables et jeux de bois égayeront leurs journées jour après jour. L’Office du tourisme propose une énigme de Noël, jeu d’enquête à réaliser en autonomie. Avec Noël au théâtre, ce sera quatorze spectacles à voir en famille. Au Shopping Batta, des ateliers permettront de réaliser et apprendre à manipuler d es marionnettes. Avec spectacle du théâtre Noilnaudra à la clé.