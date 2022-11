Il fait une balayette à un chauffeur de taxi (Wanze/Huy)

De la tension s’installe rapidement dans l’habitacle, au point que le chauffeur demande au prévenu, âgé d’une vingtaine d’années, et en mobilité réduite suite à une blessure des ligaments au genou, de quitter son véhicule. Ce dernier s’exécute mais ne comprenant pas pourquoi on lui inflige cela, il claque la portière derrière lui. S’ensuit alors une bagarre avec le chauffeur. Des coups sont échangés, le jeune homme met son opposant à terre avec une "balayette", a-t-il expliqué devant la justice hutoise, puis lui assène plusieurs coups de poing alors qu’il est au sol. Craignant des problèmes, il prend la fuite et se réfugie avec sa compagne dans un buisson proche, remarquant que des collègues du taximan tournent dans les environs.

C’est alors qu’il téléphone à son père pour lui demander de venir le chercher et le reconduire à son domicile. Une fois chez lui, une seconde bagarre aurait éclaté, cette fois entre le papa et des collègues du chauffeur, mais celle-ci n’est pas avérée, a pointé le ministère public. Une plainte sera d’ailleurs déposée mais classée sans suite.

« Tu te souviens de moi ? »

C’est dans ce contexte qu’a lieu le troisième incident, près du rond-point de BioWanze, en décembre de la même année. Le jeune homme, qui conduit une BMW, croise le chauffeur de taxi en train d’effectuer une course. Il y a à son bord une maman et son enfant. Le jeune conducteur s’interpose avec son véhicule, sort de celui-ci et crie à l’adresse du chauffeur "Tu te souviens de moi ?", tentant d’ouvrir la porte et portant des coups de pied sur le taxi, l’endommageant, le poursuivant et le heurtant ensuite avec sa BMW. Au terme de cette scène, la porte du taxi et son flanc droit sont accidentés, le bébé passera une journée en observation à l’hôpital et le chauffeur de taxi se dit gravement impacté depuis par ces événements.

L’avocat de la défense a demandé la suspension du prononcé pour son client, estimant qu’il était en légitime défense pour la première scène et qu’il y a eu provocation. Quant à la scène qui s’est déroulée à Wanze, il s’agirait là "d’une erreur de jeunesse dans un contexte très particulier, a-t-il avancé. Il a vu son papa se faire agresser, il a vu rouge, il voulait l’intimider."

Hormis des faits de roulage en 2017, le jeune homme n’a rien d’autre dans son casier judiciaire. Il est sur la mutuelle suite à sa blessure au genou.

Le ministère public a requis une peine de probation autonome et une formation de gestion de la violence, à défaut d’une peine de travail.

Jugement le 15 décembre.